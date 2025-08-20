ECONOMIE
Wrakingsverzoek zoon Ridouan Taghi afgewezen, strafzaak kan door

Samenleving
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 15:55
anp200825140 1
ZWOLLE (ANP) - De rechtbank heeft het wrakingsverzoek van de advocaten van de zoon van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi afgewezen. Volgens de advocaten van Faissal T. hadden de rechters de schijn van vooringenomenheid gewekt door alle onderzoekswensen af te wijzen, net als de verzoeken om getuigen te horen. De wrakingskamer oordeelt dat "deze beslissing in hoger beroep kan worden getoetst, maar geen grond voor wraking kan opleveren". Er hoeven dus geen nieuwe rechters aangesteld te worden om de zaak te behandelen.
"Uit de motivering van de beslissing blijkt dat de rechtbank heeft gedaan wat zij moest doen, te weten beoordelen of de verdediging het verzoek om de getuigen te horen toereikend heeft onderbouwd", aldus de wrakingskamer van de rechtbank Zwolle woensdag.
De 24-jarige T. wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven.
