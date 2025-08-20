Warenhuisketen Target zakt op terughoudend Wall Street

NEW YORK (ANP) - Warenhuisketen Target verloor woensdag kort na de opening van Wall Street 9,5 procent na de publicatie van een tegenvallend kwartaalrapport. Het bedrijf zag zijn omzet met bijna 2 procent dalen en kondigde ook het vertrek van topman Brian Cornell aan.

Beleggers deden het verder voorzichtig aan na de koersverliezen van grote techbedrijven dinsdag. Ook zijn ze in afwachting van een speech die Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell vrijdag geeft op een symposium in Jackson Hole. Mogelijk geeft hij daarin iets prijs over welke kant het rentebeleid van de centralebankenkoepel opgaat. De verwachting dat de Fed in september begint met het verlagen van de rente zorgde de afgelopen tijd voor nieuwe recordstanden op Wall Street. Daarnaast kijken beurshandelaren uit naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve, die later op de dag naar buiten komen.