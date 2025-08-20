ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Warenhuisketen Target zakt op terughoudend Wall Street

Economie
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 15:43
anp200825138 1
NEW YORK (ANP) - Warenhuisketen Target verloor woensdag kort na de opening van Wall Street 9,5 procent na de publicatie van een tegenvallend kwartaalrapport. Het bedrijf zag zijn omzet met bijna 2 procent dalen en kondigde ook het vertrek van topman Brian Cornell aan.
Beleggers deden het verder voorzichtig aan na de koersverliezen van grote techbedrijven dinsdag. Ook zijn ze in afwachting van een speech die Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell vrijdag geeft op een symposium in Jackson Hole. Mogelijk geeft hij daarin iets prijs over welke kant het rentebeleid van de centralebankenkoepel opgaat. De verwachting dat de Fed in september begint met het verlagen van de rente zorgde de afgelopen tijd voor nieuwe recordstanden op Wall Street. Daarnaast kijken beurshandelaren uit naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve, die later op de dag naar buiten komen.
Vorig artikel

Hoe Nederlandse technologie digitale ervaringen op maat maakt

Volgend artikel

Wrakingsverzoek zoon Ridouan Taghi afgewezen, strafzaak kan door

POPULAIR NIEUWS

0_Trump-25205748010780

Nobelprijs? Welke ‘zes oorlogen’ heeft Trump beëindigd?

stock-photo-hand-woman-scanning-qr-code-through-smart-phone-while-doing-online-payment-at-store-2394568947 (1)

Zo kan je worden opgelicht met een QR-code

shutterstock_2639425989

Je beste vriendin? Of vindt ze je eigenlijk stom? 3 signalen om op te letten

BB Eveline Arno ik heb je nog niet gezien (1)

Eveline uit B&B Vol liefde is 22 kilo afgevallen: zo ziet ze er nu uit

Hypotheekrenteaftrek

Waarom werd ooit de hypotheekrente-aftrek bedacht?

151732092

Zijn getrouwde mensen echt gelukkiger en gezonder?