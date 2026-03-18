WSJ: Trump wil geen aanvallen meer op energie-infrastructuur Iran

WASHINGTON (ANP/RTR) - President Donald Trump wil voorlopig geen verdere aanvallen op de Iraanse energie-infrastructuur, meldt de krant Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen.

Trump had de Israëlische aanval op het Iraanse Pars-gasveld van woensdag volgens berichten goedgekeurd als een waarschuwing aan Teheran, dat de Straat van Hormuz had geblokkeerd. Als Iran de strategische zeestraat opnieuw blokkeert, sluit Trump nieuwe aanvallen op Iraanse energiefaciliteiten niet uit, aldus de WSJ.

In het Pars-gasveld, dat Iran deelt met Qatar, wordt ongeveer 70 procent van het Iraanse aardgas gewonnen.