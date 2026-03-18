WSJ: Trump wil geen aanvallen meer op energie-infrastructuur Iran

door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 23:49
anp180326255 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - President Donald Trump wil voorlopig geen verdere aanvallen op de Iraanse energie-infrastructuur, meldt de krant Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen.
Trump had de Israëlische aanval op het Iraanse Pars-gasveld van woensdag volgens berichten goedgekeurd als een waarschuwing aan Teheran, dat de Straat van Hormuz had geblokkeerd. Als Iran de strategische zeestraat opnieuw blokkeert, sluit Trump nieuwe aanvallen op Iraanse energiefaciliteiten niet uit, aldus de WSJ.
In het Pars-gasveld, dat Iran deelt met Qatar, wordt ongeveer 70 procent van het Iraanse aardgas gewonnen.
shutterstock_1424698355

69b60fe14d65ec51752a0633

ANP-447877175

079f50292788-meghan-markle-gives-interview-at-star-star-studded-event

web17-trumpspeechms13-1160x768

gandr-collage

