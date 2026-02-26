ECONOMIE
X komt niet naar gesprek over sociale media, Kamer teleurgesteld

Samenleving
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 12:37
anp260226110 1
DEN HAAG (ANP) - X komt niet naar de Tweede Kamer voor een gesprek over sociale media. "Dat u niet op onze uitnodiging ingaat om het gesprek aan te gaan, vinden wij teleurstellend", schrijven Kamerleden die een grote meerderheid vertegenwoordigen in een brief aan het sociale platform van techmiljardair Elon Musk.
"Het is niet de eerste keer dat X het verzoek van de Tweede Kamer afslaat om publiekelijk verantwoording af te leggen over de keuzes die zij maken voor het tonen van bepaalde content", schrijft VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski in een bericht op X, waar ze de brief ook deelde. Ze verwijst ook naar het bericht van het AD dat Musks AI-tool Grok antisemitische en extremistische beelden maakt.
In de brief staat dat de geadresseerde heeft voorgesteld om "schriftelijke informatie" te geven. Dat geeft volgens de Kamerleden niet genoeg ruimte om vragen te stellen en direct van gedachten te wisselen. Ze vragen het platform om alsnog mee te doen aan het gesprek, desnoods digitaal.
Het gesprek over sociale media en inmenging vindt plaats op 4 maart. Meta, TikTok en Google komen wel, blijkt uit een Kamerdocument. X heeft geen perswoordvoerders en is dus niet direct bereikbaar voor een reactie.
