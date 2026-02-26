Rotterdamse haven in gesprek met defensie over weerbaarheid

ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse haven is in gesprek met defensie over de weerbaarheid van de haven. Of de haven, net als in Antwerpen, een luchtafweersysteem krijgt, wil topman van Havenbedrijf Rotterdam Boudewijn Siemons donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers niet zeggen.

Woensdagavond maakte de Vlaamse premier Bart De Wever bekend dat de haven van Antwerpen in 2027 een luchtafweersysteem krijgt. Die zal bijna tweederde van de haven beschermen.

Siemons zei wel dat Nederland beschikt over "mobiele luchtafweersystemen". Maar of er plannen zijn om die in de haven te zetten, zegt de topman niets over. Siemons zegt ervan uit te gaan dat "Nederland de juiste stappen zet als dat nodig is".

Het belang van de weerbaarheid in de haven is toegenomen, legt Siemons uit. "De Rotterdamse haven heeft een cruciale rol. 13 procent van de energie die heel Europa gebruikt, stroomt door de haven. In een kwart van de containers die we hier importeren zit voedsel."