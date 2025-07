Xi en Modi sturen Poetin naar onderhandelingstafel, denkt Rutte

WASHINGTON (ANP) - NAVO-chef Mark Rutte verwacht dat China en India er bij Rusland op gaan aandringen om serieuzer te gaan onderhandelen met Oekraïne. Als het Kremlin dat blijft weigeren, worden zij immers getroffen door Amerikaanse sancties, stelt Rutte.

De Amerikaanse president Donald Trump stelde zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin maandag tijdens een bezoek van Rutte een ultimatum. Als hij niet binnen vijftig dagen tot een "deal" komt in het vredesoverleg, komt Trump met zogenoemde "secundaire" sancties. Hij legt landen die bijvoorbeeld Russische olie blijven kopen dan heffingen op "van 100 procent". Dat is zo hoog dat het neerkomt op een handelsembargo.

"Dat zal natuurlijk bij mensen als Xi Jinping, maar ook Narendra Modi, premier van India, toch echt wel even een achterhoofdkrabbelmoment worden", meent Rutte. "Van, eens even een telefoontje plegen naar onze goede vriend Vladimir: joh, word jij serieus in die gesprekken."