Vrije sector schiet door: 2000 euro wordt nieuwe standaard

Wie een huurwoning in de vrije sector zoekt, stuit steeds vaker op prijzen van 2000 euro per maand of meer. Bijna de helft van het aanbod zit inmiddels boven die grens, blijkt uit de nieuwste Huurmonitor van Pararius en Huurwoningen .nl.

De vrije sector stijgt harder dan de koopmarkt: in een jaar tijd gingen de huren per vierkante meter met 7,3 procent omhoog, tegenover 5,1 procent bij koopwoningen. Dat is opvallend in een markt waar het aantal reacties per huurwoning juist terugloopt.

Oorzaak is een cocktail van strengere regels voor middenhuur, hogere belastingen en het verbod op tijdelijke contracten. Verhuurders trekken zich terug, het aanbod slinkt en de resterende woningen worden duurder.

Ondertussen groeit de politieke druk om de Wet betaalbare huur alweer af te zwakken, tot woede van de Woonbond, die waarschuwt dat torenhoge huren dan definitief de norm worden.