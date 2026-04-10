Vrije sector schiet door: 2000 euro wordt nieuwe standaard

Economie
door Peter Janssen
vrijdag, 10 april 2026 om 8:41
Wie een huurwoning in de vrije sector zoekt, stuit steeds vaker op prijzen van 2000 euro per maand of meer. Bijna de helft van het aanbod zit inmiddels boven die grens, blijkt uit de nieuwste Huurmonitor van Pararius en Huurwoningen.nl.
De vrije sector stijgt harder dan de koopmarkt: in een jaar tijd gingen de huren per vierkante meter met 7,3 procent omhoog, tegenover 5,1 procent bij koopwoningen. Dat is opvallend in een markt waar het aantal reacties per huurwoning juist terugloopt.
Oorzaak is een cocktail van strengere regels voor middenhuur, hogere belastingen en het verbod op tijdelijke contracten. Verhuurders trekken zich terug, het aanbod slinkt en de resterende woningen worden duurder.
Ondertussen groeit de politieke druk om de Wet betaalbare huur alweer af te zwakken, tot woede van de Woonbond, die waarschuwt dat torenhoge huren dan definitief de norm worden.

Het 'Mona-effect'? Woningcorporaties bouwden in 2025 meeste huizen in jarenHet 'Mona-effect'? Woningcorporaties bouwden in 2025 meeste huizen in jaren
'Westland kan niet blijven oogsten en de woonlast bij de buren leggen''Westland kan niet blijven oogsten en de woonlast bij de buren leggen'
Waarom jij straks geen huis kunt kopen, maar je opa drie heeftWaarom jij straks geen huis kunt kopen, maar je opa drie heeft
Mannen: let op je erectie!

Hoeveel seks hebben gelukkige stellen écht? (minder dan je denkt)

Dezelfde pils voor de helft van de prijs: deze budgetbiertjes komen stiekem uit grote brouwerijen

Zo wordt de Europese zomer volgens computermodellen

Trump dreigt de paus

De 5 onovertroffen manieren om te zorgen dat mensen je aardig vinden

