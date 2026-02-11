Xi prijst strijd tegen corruptie in het Chinese leger

BEIJING (ANP/AFP/RTR) - De Chinese president Xi Jinping heeft de "strijd tegen corruptie" binnen de krijgsmacht geprezen. Hij maakte daarmee in een virtuele toespraak tot militairen een zeldzame publieke verwijzing naar de corruptieonderzoeken naar de hoogste generaals van het land.

"Het afgelopen jaar is ongebruikelijk en buitengewoon geweest," zei Xi volgens staatsmedia. Hij verklaarde ook dat het Volksbevrijdingsleger de afgelopen jaren sterker is geworden door corruptie aan te pakken. Xi is sinds zijn aantreden als Chinese leider in 2012 bezig met een campagne tegen corruptie, waarbij ook militaire topfunctionarissen worden getroffen.

Eind januari werd bekend dat onderzoek wordt gedaan naar onder anderen Zhang Youxia. Hij was vicevoorzitter van de Centrale Militaire Commissie (CMC) en door die functie na Xi de machtigste man binnen de krijgsmacht. De andere vicevoorzitter, He Weidong, kwam vorig jaar onder vuur te liggen en moest ook vertrekken.