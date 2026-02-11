ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Xi prijst strijd tegen corruptie in het Chinese leger

Samenleving
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 16:00
anp110226161 1
BEIJING (ANP/AFP/RTR) - De Chinese president Xi Jinping heeft de "strijd tegen corruptie" binnen de krijgsmacht geprezen. Hij maakte daarmee in een virtuele toespraak tot militairen een zeldzame publieke verwijzing naar de corruptieonderzoeken naar de hoogste generaals van het land.
"Het afgelopen jaar is ongebruikelijk en buitengewoon geweest," zei Xi volgens staatsmedia. Hij verklaarde ook dat het Volksbevrijdingsleger de afgelopen jaren sterker is geworden door corruptie aan te pakken. Xi is sinds zijn aantreden als Chinese leider in 2012 bezig met een campagne tegen corruptie, waarbij ook militaire topfunctionarissen worden getroffen.
Eind januari werd bekend dat onderzoek wordt gedaan naar onder anderen Zhang Youxia. Hij was vicevoorzitter van de Centrale Militaire Commissie (CMC) en door die functie na Xi de machtigste man binnen de krijgsmacht. De andere vicevoorzitter, He Weidong, kwam vorig jaar onder vuur te liggen en moest ook vertrekken.
loading

POPULAIR NIEUWS

2c408410-0697-11f1-9c2e-13936a78ae9c

Vader schiet dochter dood na ruzie over Trump en gaat vrijuit

ANP-543120011

Gek genoeg geeft deze activiteit een stimulans aan je relatie

Scherm­afbeelding 2026-02-11 om 06.57.44

Sarah Ferguson is in de Verenigde Arabische Emiraten en beraamt een verbluffende comeback

Scherm­afbeelding 2026-02-11 om 08.11.07

Glennis Grace weer in gevecht. Dit keer met een wandelstok

shutterstock_2682085887

Waarom kinderen daders worden en wat mannen als Epstein drijft

ANP-543105577

Waarom begaafde kinderen lang niet altijd de top halen

Loading