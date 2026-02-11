Wennink verwacht 'veel meer' ontslagrondes zoals bij Heineken

DEN HAAG (ANP) - De recente massaontslagen bij Heineken, ASML en ABN AMRO zijn nog maar een voorproefje, denkt oud-ASML-topman Peter Wennink. "Er komt nog veel meer aan in het bedrijfsleven en bij de overheid. Kunstmatige intelligentie (AI) kan de productiviteit zoveel verhogen. Als wij dat niet doen, doen andere landen dat. Maar het is niet alleen digitalisering. De kostenstijgingen spelen ook in de zorg, defensie en klimaat en energie. We moeten iets doen", zei Wennink tijdens het evenement State of Dutch Tech in Den Haag tegen het ANP.

Wennink ziet de wereld veranderen door de transities rond digitalisering, zorg, defensie en klimaat. "We beseffen nog onvoldoende dat die veranderingen zo snel gaan. Het is als een veenbrand. We moeten weten dat het brandt en dat die niet verder gaat, door er wat aan te doen. Dat gevoel van urgentie is op dit moment het belangrijkste. En bedrijven voelen dat als eerste. Als wij ons niet realiseren dat andere landen die kansen met AI en automatisering wel pakken, staan wij op het menu. Zo werkt de wereld."