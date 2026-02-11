ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wennink verwacht 'veel meer' ontslagrondes zoals bij Heineken

Economie
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 15:58
anp110226159 1
DEN HAAG (ANP) - De recente massaontslagen bij Heineken, ASML en ABN AMRO zijn nog maar een voorproefje, denkt oud-ASML-topman Peter Wennink. "Er komt nog veel meer aan in het bedrijfsleven en bij de overheid. Kunstmatige intelligentie (AI) kan de productiviteit zoveel verhogen. Als wij dat niet doen, doen andere landen dat. Maar het is niet alleen digitalisering. De kostenstijgingen spelen ook in de zorg, defensie en klimaat en energie. We moeten iets doen", zei Wennink tijdens het evenement State of Dutch Tech in Den Haag tegen het ANP.
Wennink ziet de wereld veranderen door de transities rond digitalisering, zorg, defensie en klimaat. "We beseffen nog onvoldoende dat die veranderingen zo snel gaan. Het is als een veenbrand. We moeten weten dat het brandt en dat die niet verder gaat, door er wat aan te doen. Dat gevoel van urgentie is op dit moment het belangrijkste. En bedrijven voelen dat als eerste. Als wij ons niet realiseren dat andere landen die kansen met AI en automatisering wel pakken, staan wij op het menu. Zo werkt de wereld."
loading

POPULAIR NIEUWS

2c408410-0697-11f1-9c2e-13936a78ae9c

Vader schiet dochter dood na ruzie over Trump en gaat vrijuit

ANP-543120011

Gek genoeg geeft deze activiteit een stimulans aan je relatie

Scherm­afbeelding 2026-02-11 om 06.57.44

Sarah Ferguson is in de Verenigde Arabische Emiraten en beraamt een verbluffende comeback

Scherm­afbeelding 2026-02-11 om 08.11.07

Glennis Grace weer in gevecht. Dit keer met een wandelstok

shutterstock_2682085887

Waarom kinderen daders worden en wat mannen als Epstein drijft

ANP-543105577

Waarom begaafde kinderen lang niet altijd de top halen

Loading