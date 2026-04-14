Jetten na lang diner met Trump: 'te kort om elkaar te overtuigen' (+rare video)

Het gesprek dat premier Rob Jetten
met de Amerikaanse president Donald Trump
heeft gehad was "te kort om elkaar te overtuigen, maar wel lang genoeg om wat beter begrip te krijgen van elkaars positie", zei Jetten na afloop.
De ontmoeting duurde anderhalf uur langer dan gepland. Het was een "open en constructief" gesprek, aldus de minister-president. Alle gevoelige onderwerpen zijn besproken: de oorlog in het Midden-Oosten, de situatie in Oekraïne en de NAVO.
Jetten schoof aan bij een diner waarvoor koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren uitgenodigd. Het koningspaar blijft ook in het Witte Huis slapen. Dat gebeurt zelden met gasten. Trump overnachtte vorig jaar bij de NAVO-top in paleis Huis ten Bosch in Den Haag.
Het bezoek komt op een moment dat de VS in conflict zijn met Iran
. Europese landen steunen die strijd niet, zeer tot ongenoegen van Trump. Al langer laat de president zich minachtend uit over Europa en de NAVO-bondgenoten. Ook wilde hij eerder Groenland overnemen.