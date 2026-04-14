Jetten na lang diner met Trump: 'te kort om elkaar te overtuigen' (+rare video)

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 14 april 2026 om 6:20
bijgewerkt om dinsdag, 14 april 2026 om 6:44
Het gesprek dat premier Rob Jetten met de Amerikaanse president Donald Trump heeft gehad was "te kort om elkaar te overtuigen, maar wel lang genoeg om wat beter begrip te krijgen van elkaars positie", zei Jetten na afloop.
De ontmoeting duurde anderhalf uur langer dan gepland. Het was een "open en constructief" gesprek, aldus de minister-president. Alle gevoelige onderwerpen zijn besproken: de oorlog in het Midden-Oosten, de situatie in Oekraïne en de NAVO.
Jetten schoof aan bij een diner waarvoor koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren uitgenodigd. Het koningspaar blijft ook in het Witte Huis slapen. Dat gebeurt zelden met gasten. Trump overnachtte vorig jaar bij de NAVO-top in paleis Huis ten Bosch in Den Haag.
Het bezoek komt op een moment dat de VS in conflict zijn met Iran. Europese landen steunen die strijd niet, zeer tot ongenoegen van Trump. Al langer laat de president zich minachtend uit over Europa en de NAVO-bondgenoten. Ook wilde hij eerder Groenland overnemen.

Lees ook

Zoveel gaat Rob Jetten verdienen als premier en dit is zijn maximale hypotheekZoveel gaat Rob Jetten verdienen als premier en dit is zijn maximale hypotheek
Groot deel van VVD-kiezers nu al negatief over nieuw kabinetGroot deel van VVD-kiezers nu al negatief over nieuw kabinet
Hoe Trumps Golfoorlog de Nederlandse economie hard gaan rakenHoe Trumps Golfoorlog de Nederlandse economie hard gaan raken
Trump kondigt oorlogsmisdaden aan. Kan het koningspaar nog bij hem logeren?Trump kondigt oorlogsmisdaden aan. Kan het koningspaar nog bij hem logeren?
Dit zijn de duurste landen om te pinnen op vakantie

Trump scheldt paus uit en plaatst AI-foto van zichzelf als Jezus: "Nu is het wachten op evangelisten die hem uitroepen als hun paus"

Waarom je moet oppassen met te veel vitamine D

Wat is bevredigender: seks of masturberen?

Wat gebeurde er precies toen Donald Melania ontmoette?

IEA-baas: olie gaat nog veel duurder worden

