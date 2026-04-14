Jetten na lang diner met Trump: 'te kort om elkaar te overtuigen' (+rare video)

Het gesprek dat premier Rob Jetten met de Amerikaanse president Donald Trump heeft gehad was "te kort om elkaar te overtuigen, maar wel lang genoeg om wat beter begrip te krijgen van elkaars positie", zei Jetten na afloop.

De ontmoeting duurde anderhalf uur langer dan gepland. Het was een "open en constructief" gesprek, aldus de minister-president. Alle gevoelige onderwerpen zijn besproken: de oorlog in het Midden-Oosten, de situatie in Oekraïne en de NAVO.

Jetten schoof aan bij een diner waarvoor koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren uitgenodigd. Het koningspaar blijft ook in het Witte Huis slapen. Dat gebeurt zelden met gasten. Trump overnachtte vorig jaar bij de NAVO-top in paleis Huis ten Bosch in Den Haag.