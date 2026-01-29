Xi tegen Starmer: China open voor langdurige strategische relatie

BEIJING (ANP) - De Chinese president Xi Jinping heeft donderdag tegen de Britse premier Keir Starmer gezegd dat China klaar is voor een langdurig strategisch partnerschap met Groot-Brittannië. Dat blijkt uit een gezamenlijke verklaring na hun ontmoeting in Beijing.

Xi zei dat de relatie de afgelopen jaren "ups en downs heeft gekend die niet in het belang van onze landen waren" en dat meer dialoog essentieel is. Starmer zei dat Groot-Brittannië een "verfijndere" relatie nastreeft met China.

Het bezoek van Starmer aan China, het eerste van een Britse premier sinds 2018, vindt plaats te midden van spanningen tussen Groot-Brittannië en zijn bondgenoot de Verenigde Staten naar aanleiding van recente uitspraken van president Donald Trump, waaronder dreigementen om Groenland over te nemen.

Europese en andere westerse landen hebben recent de diplomatieke banden met China aangetrokken, volgens waarnemers om zich in te dekken tegen de onvoorspelbaarheid van de VS onder Trump.

Starmer blijft vier dagen in China.