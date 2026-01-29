ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Xi tegen Starmer: China open voor langdurige strategische relatie

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 5:29
anp290126066 1
BEIJING (ANP) - De Chinese president Xi Jinping heeft donderdag tegen de Britse premier Keir Starmer gezegd dat China klaar is voor een langdurig strategisch partnerschap met Groot-Brittannië. Dat blijkt uit een gezamenlijke verklaring na hun ontmoeting in Beijing.
Xi zei dat de relatie de afgelopen jaren "ups en downs heeft gekend die niet in het belang van onze landen waren" en dat meer dialoog essentieel is. Starmer zei dat Groot-Brittannië een "verfijndere" relatie nastreeft met China.
Het bezoek van Starmer aan China, het eerste van een Britse premier sinds 2018, vindt plaats te midden van spanningen tussen Groot-Brittannië en zijn bondgenoot de Verenigde Staten naar aanleiding van recente uitspraken van president Donald Trump, waaronder dreigementen om Groenland over te nemen.
Europese en andere westerse landen hebben recent de diplomatieke banden met China aangetrokken, volgens waarnemers om zich in te dekken tegen de onvoorspelbaarheid van de VS onder Trump.
Starmer blijft vier dagen in China.
loading

POPULAIR NIEUWS

download (2)

Trump-vriend Robert Fico, premier van Slowakije, is zich rot geschrokken van Trumps geestestoestand

ANP-548792101

Nieuwe peiling: D66 en PVV verliezen, BBB heeft nog maar één zetel over

image-2025-10-21T101806.862

De dollar glijdt verder weg. Trump zegt dat hij dat prima vindt. Maar dat kan een dure vergissing zijn

1f0bb7ecbbe47d5fe24c6db272fb0d8da390ae81

Waar moet de zorg bezuinigen? 1% van de patiënten kost 25% van het budget

39179b03ea320c5dd6ef40ae8572151461d0356f

Maak je geen illusies: dit gebeurt er echt als je arbeidsongeschikt wordt en in de WIA belandt

generated-image

Van heel veel koffie kunnen je hersenen krimpen

Loading