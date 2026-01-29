ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechter blokkeert Trump-beleid jegens vluchtelingen in Minnesota

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 4:31
anp290126011 1
MINNEAPOLIS (ANP) - Een Amerikaanse rechter heeft regeringsbeleid dat gericht was op ongeveer 5600 wettelijk erkende vluchtelingen in Minnesota tijdelijk geblokkeerd. De vluchtelingen wachten op een permanente verblijfsvergunning (greencard).
Rechter John Tunheim van de federale rechtbank in Minneapolis oordeelde dat federale agenten meerdere federale wetten hebben overtreden door vluchtelingen te arresteren en hen aan extra controles te onderwerpen.
"Op zijn best dient Amerika als een toevluchtsoord voor individuele vrijheden in een wereld die maar al te vaak vol is van tirannie en wreedheid", schreef Tunheim. "We laten dat ideaal los wanneer we onze buren blootstellen aan angst en chaos."
Het rechterlijke bevel is een tegenslag voor Operation PARRIS, een programma dat eerder deze maand door het ministerie van Binnenlandse Veiligheid werd aangekondigd als "een ingrijpend initiatief om duizenden vluchtelingenzaken opnieuw te beoordelen door middel van nieuwe antecedentenonderzoeken".
loading

POPULAIR NIEUWS

download (2)

Trump-vriend Robert Fico, premier van Slowakije, is zich rot geschrokken van Trumps geestestoestand

ANP-548792101

Nieuwe peiling: D66 en PVV verliezen, BBB heeft nog maar één zetel over

image-2025-10-21T101806.862

De dollar glijdt verder weg. Trump zegt dat hij dat prima vindt. Maar dat kan een dure vergissing zijn

1f0bb7ecbbe47d5fe24c6db272fb0d8da390ae81

Waar moet de zorg bezuinigen? 1% van de patiënten kost 25% van het budget

generated-image

Van heel veel koffie kunnen je hersenen krimpen

39179b03ea320c5dd6ef40ae8572151461d0356f

Maak je geen illusies: dit gebeurt er echt als je arbeidsongeschikt wordt en in de WIA belandt

Loading