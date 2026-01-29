Rechter blokkeert Trump-beleid jegens vluchtelingen in Minnesota

MINNEAPOLIS (ANP) - Een Amerikaanse rechter heeft regeringsbeleid dat gericht was op ongeveer 5600 wettelijk erkende vluchtelingen in Minnesota tijdelijk geblokkeerd. De vluchtelingen wachten op een permanente verblijfsvergunning (greencard).

Rechter John Tunheim van de federale rechtbank in Minneapolis oordeelde dat federale agenten meerdere federale wetten hebben overtreden door vluchtelingen te arresteren en hen aan extra controles te onderwerpen.

"Op zijn best dient Amerika als een toevluchtsoord voor individuele vrijheden in een wereld die maar al te vaak vol is van tirannie en wreedheid", schreef Tunheim. "We laten dat ideaal los wanneer we onze buren blootstellen aan angst en chaos."

Het rechterlijke bevel is een tegenslag voor Operation PARRIS, een programma dat eerder deze maand door het ministerie van Binnenlandse Veiligheid werd aangekondigd als "een ingrijpend initiatief om duizenden vluchtelingenzaken opnieuw te beoordelen door middel van nieuwe antecedentenonderzoeken".