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Xi: VS en China moeten nieuwe samenwerkingsvormen verkennen

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 6:15
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WASHINGTON (ANP/RTR) - De Chinese president Xi Jinping heeft gezegd dat China en de Verenigde Staten een nieuwe aanpak moeten verkennen voor de manier waarop grootmachten goed met elkaar kunnen omgaan. Ook zei hij dat de twee landen zich dienen te gedragen als "verantwoordelijke grootmachten".
Xi maakte zijn opmerkingen donderdagavond (lokale tijd) tijdens een staatsdiner in het Witte Huis, in het kader van een driedaags staatsbezoek aan Washington en een ontmoeting met president Donald Trump. Hij zei dat gesprekken tussen de beide landen hadden geleid tot "gemeenschappelijk inzicht" over tal van kwesties en "nieuwe strategische richtlijnen" voor de betrekkingen tussen China en de VS.
Ook Trump sprak tijdens het diner en zei onder meer: "President Xi en ik begrijpen allebei dat we verschillende systemen vertegenwoordigen, maar de banden tussen onze volkeren blijven bestaan ​​en we hebben nog nooit zo goed met elkaar opgeschoten."
Dit is Xi's eerste bezoek aan het Witte Huis sinds 2015, tijdens het presidentschap van Barack Obama, al bracht de Chinese president in 2017 wel een bezoek aan Trumps resort Mar-a-Lago in Florida. Xi bezocht de VS voor het laatst in 2023, toen hij in Californië de economische APEC-top bijwoonde en Trumps voorganger Joe Biden ontmoette.
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