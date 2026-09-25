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Toeristen geven opnieuw meer uit in Nederland, bijna 118 miljard

Economie
door Redactie
vrijdag, 25 september 2026 om 6:30
bijgewerkt om vrijdag, 25 september 2026 om 6:38
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 Toeristen hebben vorig jaar in Nederland bijna 118 miljard euro uitgegeven, ongeveer 6 miljard meer dan in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gecorrigeerd voor inflatie stegen de toeristische uitgaven met zo'n 3 procent.
Onder toeristische bestedingen vallen uitgaven voor, tijdens en na een reis door binnen- en buitenlandse toeristen. Ook uitgaven van toeristen die niet naar Nederland komen, tellen soms mee, bijvoorbeeld als zij bij een Nederlands bedrijf een vlucht of hotel boeken.
Toeristen uit het buitenland waren goed voor meer dan de helft van de uitgavenstijging. Zij besteedden bijna 42 miljard euro, ongeveer 3 miljard euro meer dan in 2024. Dit is een toename van ruim 7 procent, na inflatiecorrectie.
70 miljard euro
Nederlandse toeristen gaven vorig jaar 70 miljard euro uit, meer dan de helft van het totale aantal toeristische bestedingen. Hun uitgaven stegen na correctie voor inflatie met bijna 1 procent.
Ook de werkgelegenheid in de toerismesector groeide licht, maar bleef onder het niveau van voor de coronapandemie. De sector was in 2025 goed voor 5,4 procent van de totale werkgelegenheid. Op het dieptepunt tijdens de pandemie, in 2021, was dat 4,6 procent. Alleen in de horeca, de grootste bedrijfstak binnen het toerisme, daalde de werkgelegenheid licht.
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