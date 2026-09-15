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XR eist verantwoordelijkheid op voor gooien verf op route koets

Samenleving
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 11:54
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DEN HAAG (ANP) - Extinction Rebellion (XR) zegt verantwoordelijk te zijn voor het gooien van rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. De circa zes mensen die dat deden, riepen op het moment van hun daad ook "Extinction Rebellion".
Een woordvoerder van XR hekelt het beleid van het kabinet. "Of het nu gaat om de omgang met klimaatbeleid, vluchtelingen en ongedocumenteerden, de verzorgingsstaat of extra uitgaven aan militarisme: dit kabinet kiest tégen menselijkheid", stelt hij. Zo is het kabinet in beroep gegaan tegen een opdracht van de rechtbank om meer te doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. Daarnaast spreekt de groep van een "Prinsjesdag-poppenkast".
De verf werd gegooid op de hoek van de Kneuterdijk en het Lange Voorhout in het centrum van Den Haag. De koets met koning Willem-Alexander en koningin Máxima rijdt daar later op de dag overheen op weg naar de troonrede in de Koninklijke Schouwburg. Daarna gaat het koningspaar over dezelfde route terug naar Paleis Noordeinde.
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