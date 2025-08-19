ECONOMIE
Trump maant Zelensky en Poetin zich flexibel op te stellen

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 15:25

WASHINGTON (ANP) - De leiders van Oekraïne en Rusland moeten zich niet te onbuigzaam opstellen, waarschuwt de Amerikaanse president Donald Trump. Inschikkelijkheid is nodig om een eind te kunnen maken aan de oorlog.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky "moet wat flexibiliteit tonen", zei Trump tegen Fox News, daags na topoverleg met Zelensky en Europese leiders op het Witte Huis. "Ik hoop dat Zelensky, president Zelensky, zal doen wat hij moet doen."
En "ik hoop dat president Poetin zich goed gedraagt, anders wordt het een vervelende toestand", waarschuwde Trump. Hij sluit niet uit dat Poetin "geen deal wil sluiten". Oekraïne en Europese leiders waarschuwden hem maandag daarvoor.
Trump heeft Oekraïne altijd als bufferstaat tussen Rusland en Europa gezien, zei hij. De Verenigde Staten willen helpen met Europese veiligheidsgaranties voor het land. Maar de VS sturen geen troepen, verzekerde Trump. Maandag liet hij dat nog open, na dat eerder steeds uitgesloten te hebben.
