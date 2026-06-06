Zoekactie naar vermiste man Veluwe stilgelegd om aanwezige wolven

EPE (ANP) - Een zoekactie naar een vermiste man in het noorden van de Veluwe is zaterdagavond afgebroken omdat er wolven in het gebied zijn. Reddingsorganisatie SAR Nederland meldt dat het verder zoeken "te onveilig voor mens en dier" zou worden.

Vrijwilligers van SAR Nederland zochten zaterdag in de middag en avond naar de man van 73, die sinds donderdag wordt vermist. "Trackerteams en zoekhonden zijn ingezet om sporen te vinden, maar helaas is de actie rond 22.00 uur stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het zoekgebied, maar ook voor de veiligheid van andere dieren."

Volgens de organisatie wordt zondag verder gezocht. "We vragen inwoners uit Epe en omgeving uit te kijken naar een man op een rode fiets (fietstassen) gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jack", aldus SAR Nederland.