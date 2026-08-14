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YeInwoners Engeland en Wales krijgen noodmelding om natuurbranden

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 20:44
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LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk heeft alle inwoners van Engeland en Wales een noodmelding gestuurd op hun telefoon, vanwege de kans op natuurbranden. De overheid roept op geen activiteiten te doen waarbij er vuur kan ontstaan. Dat gaat onder meer om barbecueën, het maken van een vuurkorf en het afsteken van vuurwerk.
"Zelfs een kleine vlam kan zich snel ontwikkelen tot een grote bosbrand, waardoor levens, huizen, bedrijven en hulpverleners in gevaar komen", staat er in de noodmelding. Eerder op vrijdag werd bekend dat het aantal natuurbranden in Engeland en Wales een record heeft bereikt. De brandweer heeft nog nooit zo vaak moeten uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar.
De verwachting is dat het natuurbrandseizoen in het land nog tot in november doorloopt.
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