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Einde seizoen voor polsstokhoogspringer Vloon door blessure op EK

Sport
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 20:46
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BIRMINGHAM (ANP) - Polsstokhoogspringer Menno Vloon komt dit seizoen niet meer in actie. De Europees indoorkampioen heeft tijdens de kwalificaties bij de EK atletiek in Birmingham een scheurtje in zijn hamstring opgelopen. Dat meldt hij op Instagram.
Vloon maakte wel enkele sprongen, maar slaagde er niet in een geldige te maken. Hij trok zich ook terug uit de wedstrijd na een poging op 5,70 meter.
De 32-jarige Vloon meldt op zijn account dat hij bijna zes weken een virus in zijn lichaam had. "Wekenlang had ik nauwelijks energie en waren trainen en wedstrijden eigenlijk geen optie. Gelukkig voelde ik me sinds drie weken weer goed en kon ik eindelijk lekker trainen. Helaas kreeg ik bij de eerste poging van de kwalificatie een scheurtje in mijn hamstring (ik dacht dat het kramp was)."
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