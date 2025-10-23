Banken: achterstanden met betalingen weggewerkt

AMSTERDAM (ANP) - Banken hebben hun achterstanden met girale betalingen weggewerkt. Dat betekent dat bijvoorbeeld salarisstortingen die voor donderdag op de planning stonden, allemaal goed moeten zijn verwerkt. Dat heeft de Betaalvereniging Nederland donderdagavond laten weten. "Alle achterstanden zijn inmiddels weggewerkt en girale betalingen lopen weer op schema."

Donderdag kampten de banken met een storing bij het Franse betaalbedrijf Worldline, dat een rol speelt in de betaalketen van de banken. Er ging iets mis bij gepland onderhoud. De storing begon rond 08.00 uur in de ochtend en was om 13.00 uur weer verholpen. Maar daardoor ontstond een achterstand bij de betalingen die donderdag hadden moeten plaatsvinden.

Dat laatste was extra vervelend, want de 23e van de maand is een dag waarop veel mensen salarissen, uitkeringen of toeslagen moeten ontvangen. De storing had geen invloed op pinbetalingen aan de kassa en geldopnamen bij geldautomaten. Die konden normaal worden verwerkt, zonder haperingen en vertragingen.