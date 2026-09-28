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Yeşilgöz over defensieparaatheid: we moeten flink been bijtrekken

Samenleving
door anp
maandag, 28 september 2026 om 13:50
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BRUSSEL (ANP) - Het eerste EU-rapport over defensieparaatheid is maandag gepresenteerd aan de EU-ministers van Defensie. Het is niet openbaar, maar volgens minister Dilan Yeşilgöz (Defensie) is het duidelijk dat "we op alle domeinen nog echt een flink been moeten bijtrekken". Meer landen moeten meer doen en "we moeten het slimmer gaan doen", zei de minister na afloop van de vergadering in Brussel.
In een uitgelekte samenvatting van het rapport staat dat de herbewapening in de EU niet snel en niet doeltreffend genoeg gaat om in 2030 een sterke defensie met voldoende afschrikking te hebben. Volgens Yeşilgöz vallen er nu geen gaten en is er geen reden tot paniek, "maar we hebben echt veel werk te doen en moeten niet naïef zijn".
Een aantal landen, waaronder Nederland, heeft tijdens de vergadering opgeroepen "iets minder te praten en iets meer te gaan leveren", voegde de minister daaraan toe.
"Het gaat over onze gezamenlijke veiligheid en dat betekent dat we er ook gezamenlijk voor moeten staan", zei ze.
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