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Branden in Kyiv na aanvallen, Academie van Wetenschappen geraakt

Samenleving
door anp
maandag, 28 september 2026 om 13:48
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KYIV (ANP/AFP) - In het centrum van de Oekraïense hoofdstad Kyiv zijn branden uitgebroken na Russische aanvallen met drones. Een van de getroffen gebouwen is de Nationale Academie van Wetenschappen van Oekraïne, melden verslaggevers.
Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe mensen uit ramen hangen waar ook rook door naar buiten komt. De autoriteiten melden volgens nieuwssite Kyiv Independent dat zeker één persoon is omgekomen.
De Nationale Academie bevindt zich in het hart van de stad, dat normaliter goed is beschermd tegen Russische aanvallen. Het bevindt zich in de buurt van de Duitse ambassade, de opera en overheidsgebouwen.
Kyiv wordt regelmatig bestookt met drones en raketten. Rusland heeft ook nieuwe onbemande toestellen ontworpen die sneller vliegen en lastiger te onderscheppen zijn dan eerdere modellen.
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