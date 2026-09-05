Yeşilgöz staat op Indië-herdenking stil bij Molukse veteranen

ROERMOND (ANP) - Tijdens de Nationale Indiëherdenking in Roermond heeft minister Dilan Yeşilgöz (Defensie, VVD) zaterdag stilgestaan bij het lot van de Molukse veteranen. "Het ontslag uit militaire dienst, de gebrekkige opvang en huisvesting en het niet nakomen van gewekte verwachtingen hebben diepe sporen nagelaten", zei de bewindsvrouw.

In juni bood premier Rob Jetten namens de regering excuses aan voor de manier waarop Molukse migranten zijn behandeld na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. "Bij die erkenning hoort ook de verantwoordelijkheid dit verhaal te blijven vertellen", aldus Yeşilgöz. "Vandaag spreken we daarom ook onze waardering uit voor de Molukse militairen die lange tijd niet de erkenning kregen die zij verdienden."

De minister sprak op de 39e herdenking bij het Nationaal Indië-monument. Op deze dag worden de meer dan 6400 Nederlandse en KNIL-militairen herdacht die tussen 1945 en 1962 sneuvelden in toenmalig Nederlands-Indië en Nederlands-Nieuw-Guinea. Ook worden de 161 militairen herdacht die omkwamen tijdens internationale missies sinds de Korea-oorlog.

Excuses

Over dit verleden werd lang niet gesproken. "Lange tijd werd er gezwegen. 'Dragen' was het devies. Europa lag in puin en moest worden opgebouwd", zei Yeşilgöz. "Opvattingen en standpunten veranderen. En gelukkig geldt dat ook voor het feit dat er inmiddels niet meer wordt gezwegen. Mensen beseffen dat spreken over het verleden gelijkstaat aan herdenken."

De excuses van de regering kwamen 75 jaar nadat de eerste Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen naar Nederland waren gekomen. Zij werden onder zeer slechte omstandigheden opgevangen. De Tweede Kamer vroeg het kabinet eerder dit jaar met een "passend gebaar" richting de Molukse gemeenschap in ons land te komen en te onderzoeken hoe op "gepaste wijze recht kan worden gedaan aan de Molukse gemeenschap".