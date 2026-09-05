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Libanon: doden door Israëlische aanvallen

Samenleving
door anp
zaterdag, 05 september 2026 om 16:17
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BEIROET (ANP/AFP) - Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon hebben vier mensen het leven gekost, aldus de Libanese autoriteiten. Israël zegt te hebben geanticipeerd op een aankomende Hezbollah-aanval.
Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid is er onder de doden onder meer een 18-jarige vrouw. Verder vielen er 32 gewonden, onder wie kinderen en vrouwen. Israël viel meerdere locaties aan, in het bijzonder in de Nabatieh-regio, aldus het departement.
Volgens een verklaring van de Israëlische strijdkrachten zijn Hezbollah-militanten aangevallen, en ook infrastructuur en wapendepots van de sjiitische beweging. De aanvallen waren een reactie op een aanvalspoging van Hezbollah op vrijdag tegen Israëlische troepen in Zuid-Libanon, "waarbij een drone op de soldaten werd afgevuurd", zo werd gemeld, zonder verdere details te geven.
Hezbollah, dat al weken geen aanslagen op Israëlische doelen meer heeft opgeëist, heeft de aanvallen zaterdag veroordeeld.
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