Tesla verkoopt ruim 13 procent minder auto's in tweede kwartaal

AUSTIN (ANP) - Tesla heeft in het tweede kwartaal ruim 13 procent minder auto's verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Onder andere in Europa verloor de door Elon Musk geleide fabrikant van elektrische auto's de afgelopen maanden fors terrein.

Tussen begin april en eind juni leverde Tesla wereldwijd iets meer dan 384.000 auto's af, meldde het bedrijf. In het tweede kwartaal van 2024 ging het nog om bijna 444.000 auto's.

Tesla lijdt onder ophef rond topman Musk. Hij financierde de verkiezingscampagne van Donald Trump met honderden miljoenen dollars en sneed als adviseur van het Witte Huis fors in overheidsuitgaven, maar raakte onlangs gebrouilleerd met de president. Daarnaast is Musk bij een grote groep mensen omstreden door zijn steun voor de radicaalrechtse partij AfD bij de parlementsverkiezingen in Duitsland. Tesla heeft ook steeds meer concurrentie van automerken die goedkopere elektrische auto's op de markt brengen.