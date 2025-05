Yesilgöz: VVD-minister had asielbeleid allang uitgewerkt

DEN HAAG (ANP) - Als de asielminister een VVD'er was geweest, dan waren de afgesproken asielplannen allang uitgewerkt, stelt VVD-fractievoorzitter Dilan Yeşilgöz. Zij zei in reactie op Wilders' tienpuntenplan dat hij maandag presenteerde dat veel ervan al werkelijkheid had kunnen zijn, als minister Marjolein Faber (Asiel, PVV) sneller had gewerkt.

Volgens Yeşilgöz is 95 procent van de plannen van Wilders al afgesproken bij de onderhandelingen over een asielakkoord. "Het zou raar zijn als we niet willen dat die plannen worden uitgewerkt."

Yeşilgöz leek niet onder de indruk van de dreigende taal van Wilders. Ze zei niet te weten tegen wie hij het had toen Wilders zei dat zijn geduld op was. De VVD-leider zei daarop dat zijn eigen minister nu het beleid uitwerkt.

De VVD'er zei dat er voldoende goede plannen zijn gemaakt, maar dat nieuwe plannen altijd welkom zijn. "Dien ze vooral in bij het kabinet, dan kan Faber ze daar bespreken."