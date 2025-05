Regen brengt 'enige verlichting', maar droogte is niet voorbij

DEN HAAG (ANP) - De regen van de afgelopen dagen "brengt enige verlichting" voor de natuur en de landbouw, maar de droogte is daarmee nog niet ten einde. Voor een "echte opleving" zou meer regen moeten vallen dan nu wordt verwacht, is te lezen in de wekelijkse droogtemonitor van onder meer Rijkswaterstaat, het KNMI en de waterschappen.

Waterbeheerders moeten nog steeds maatregelen nemen om bijvoorbeeld verzilting te voorkomen en voor genoeg zoetwater te zorgen om aan de vraag te voldoen. In diverse regio's is het nog verboden om grond- of oppervlaktewater te gebruiken om landbouwgewassen te beregenen. Grondwaterstanden blijven ook op veel plekken relatief laag.

"De neerslag van het afgelopen weekeinde en de verwachte regen in deze en aankomende week zorgen ervoor dat de situatie voor de natuur en landbouw niet verder verslechtert", wordt de situatie in de monitor samengevat. De verwachtingen voor de iets langere termijn zijn nog onzeker.