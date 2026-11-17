DEN HAAG (ANP) - VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil dat het kabinet zowel met linkse partijen als met rechtse partijen afspraken kan maken voor steun. Leidend voor haar is de richting die de coalitie heeft bepaald. Als met andere partijen deals gesloten kunnen worden die bijvoorbeeld ondernemers helpen of de overheid verkleinen, maakt het haar niet uit welke partijen de minderheidscoalitie daarbij helpen.

Vorige week kreeg de VVD ruzie met de rest van de coalitie, omdat coalitiepartners D66 en CDA een deal sloten met PRO en Volt. Volgens Yeşilgöz ontstond die ruzie niet omdat het ging om linkse partijen, maar om wat die partijen wilden. PRO en Volt wilden de belasting op werk verlagen door meer geld op te halen bij vermogenden.

In de verkiezingscampagne keerde de VVD het tij in de peilingen door samenwerking met PRO uit te sluiten. Ook tijdens de formatie wilde de VVD niet dat PRO zou toetreden tot het kabinet.