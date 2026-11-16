Slik jij bij het ontbijt of de lunch een visoliecapsule, terwijl je ook ibuprofen of aspirine slikt voor gewrichtspijn? Mogelijk zit er ook nog een bloeddrukverlager in de dagelijkse mix? Dit soort combinaties komen vooral bij senioren vaak voor. Let op met visolie, waarschuwen een apotheker, een diëtist en een huisarts in het Amerikaanse nieuwsmagazine Health . Er kunnen vervelende effecten optreden door ze tegelijk in te nemen.

Omega-3, het vetzuur in visolie, remt de bloedstolling licht. Op zich is dat meestal geen probleem. Komt er een middel bij dat hetzelfde doet, dan telt het op.

1. Bloedverdunners zoals acenocoumarol en aspirine

Bij antistollingsmiddelen zoals warfarine (in Nederland vaker acenocoumarol of fenprocoumon) en plaatjesremmers zoals aspirine kan visolie de kans op bloedingen vergroten, zegt apotheker Aaron Emmel van Pharmacy Tech Scholar.

Diëtist Amy Goldsmith raadt aan eerst met je arts te overleggen. Die wil mogelijk je INR laten meten, de waarde die aangeeft hoe snel je bloed stolt. In Nederland houdt de trombosedienst die waarde bij. Volgens het Voedingscentrum, aangehaald door Zorgwijzer, overleg je bij bloedverdunners met je arts zodra je meer dan 1.000 milligram visolie per dag binnenkrijgt.

2. Ginkgo biloba

Het kruidensupplement ginkgo biloba maakt het bloed ook moeilijker stolbaar, zegt huisarts Brynna Connor. Samen met visolie vergroot dat de kans op blauwe plekken of bloedingen.

3. Vitamine E

Vitamine E is een antioxidant die ook bloedverdunnend werkt. Naast visolie stijgt de kans op bloedingen of blauwe plekken verder. De meeste volwassenen halen hun vitamine E uit plantaardige olie, noten, zaden, spinazie en broccoli, zonder potje.

Dat betekent niet dat je visolie nooit met deze middelen mag combineren. Maar doe je het wel, wees dan voorzichtig. - Aaron Emmel, apotheker

4. Pijnstillers zoals ibuprofen en naproxen

Ontstekingsremmende pijnstillers, NSAID’s, vergroten zelf al de kans op inwendige bloedingen, vooral in maag en darmen. Omdat omega-3 de stolling remt, is de combinatie riskant, schrijft Health.

5. Bloeddrukverlagers

Heb je die capsule wel nodig?

Bijwerkingen komen volgens Health vooral voor boven de 3.000 milligram EPA en DHA samen per dag. Een gangbare dosis uit de winkel is 1.000 tot 2.000 milligram visolie per dag, zegt Emmel, en dat is veilig als je arts meekijkt.

Alle drie de experts zeggen: haal omega-3 liever uit eten. De Gezondheidsraad adviseert minstens één keer per week vis, bij voorkeur vette vis zoals zalm, makreel of haring. Ook bij supplementen die wel iets doen blijft de vraag of jij ze nodig hebt.

Supplementen zijn vooral bedoeld voor mensen die geen vis eten, of die ze nodig hebben bij aandoeningen als hoge triglyceriden, een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en reuma. - Brynna Connor, huisarts

Slik je ze toch, neem ze dan bij een maaltijd met wat vet. Dan neemt je lichaam de omega-3 beter op, zegt Connor.

Wanneer overleg je met je apotheker?

Je gebruikt een bloedverdunner of staat onder controle van de trombosedienst.

Je slikt geregeld ibuprofen, naproxen of diclofenac.

Je gebruikt bloeddrukmedicatie en voelt je vaker duizelig.

Je combineert visolie met ginkgo of vitamine E.

Je krijgt sneller blauwe plekken of een bloedneus dan vroeger.

De apotheek ziet welke medicijnen je krijgt, maar niet welk potje je bij de drogist koopt. Noem het dus zelf.

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