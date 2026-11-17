ANTALYA (ANP) - Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat) toont zich op de VN-klimaattop in Antalya kritisch over de eerste conceptversie van de slotverklaring. Hoekstra ziet risico's op een "onhoudbaar" onderhandelingsproces.

"Het is heel belangrijk dat we op deze klimaattop, die draait om implementatie, niet worden afgeleid door andere dingen", zei Hoekstra. Maar volgens hem is dat precies wat de conceptverklaring doet. Later op de dag komt hij vermoedelijk met meer uitleg daarover.

Australië, dat in gastland Turkije de officiële onderhandelingen leidt, presenteerde maandag een concepttekst waarin onder andere het belang wordt benoemd van het sneller uitfaseren van fossiele brandstoffen. Dat is met name voor gas- en olieproducerende landen een heikel punt.

CARE Nederland, dat zich maandag nog redelijk positief toonde, is een dag later ook kritischer. Volgens Kerime van Opijnen van die organisatie staat er over veel onderwerpen "zeer ambitieuze taal in", waardoor niet iedereen het ermee eens zal zijn. Een akkoord is alleen mogelijk als alle landen instemmen.