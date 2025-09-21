Yorick van Wageningen speelt weer hoofdrol in Nederlandse film

AMSTERDAM (ANP) - Acteur Yorick van Wageningen, die vooral in het buitenland woont en werkt, heeft voor het eerst in vijf jaar weer een hoofdrol in een grote Nederlandse speelfilm. Van Wageningen is volgend jaar te zien in Downtown van Michiel van Erp, een film over de Amsterdamse gayscene in de jaren tachtig en de aidsepidemie. Andere grote rollen zijn voor Hans Kesting, Roeland Fernhout, Daniël Cornelissen, Thor Braun en Sebastián Mrkvicka.

Het scenario is geschreven door Frank Houtappels, die eerder onder meer de bioscoophits Gooische Vrouwen 1 en 2 voor zijn rekening nam. De opnames van Downtown zijn afgelopen week van start gegaan. De film gaat over drie homoseksuele mannen die zich eind jaren tachtig vol overgave in het wilde Amsterdamse uitgaansleven storten. Mede door de aidsepidemie verliezen zij elkaar. Ruim dertig jaar later, tijdens de coronalockdown van 2021, proberen de mannen hun vriendschap nieuw leven in te blazen.

Van Wageningen, Kesting en Fernhout spelen de drie mannen in 2021. Cornelissen, Braun en Mrkvicka vertolken het trio in de jaren tachtig. "Met deze verfilming komt een grote wens in vervulling", zegt Michiel van Erp. "De aidsepidemie kent zeer veel slachtoffers. Deze vaak vergeten geschiedenis verdient het om verteld te worden. Niet alleen voor degenen die het meemaakten. Maar ook voor een jonge generatie. Het is belangrijk om je geschiedenis te kennen. Al was het maar om pijn te delen en samen naar de toekomst te kijken."

Van Erp regisseerde bekroonde series als Ramses en Een van ons, gebaseerd op de moord op Marianne Vaatstra. Downtown wordt geproduceerd door Kaap Holland Film en Het Familiedrama. Distributeur WW Entertainment brengt de film in 2026 uit in de Nederlandse bioscopen.