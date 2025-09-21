Is jouw partner een narcist? Check de 8 tekenen

Een narcist is verliefd op zichzelf. Of preciezer gezegd; De pathologische narcist is verliefd op een ideaalbeeld van zichzelf, waarmee hij (of zij) een laag zelfbeeld compenseert. Iedereen heeft wel narcistische trekjes of vertoont soms gedrag zoals hieronder beschreven. Of je partner een echte narcist is, weet je als hij of zij hoog scoort op deze lijst, opgesteld door de psychologen van : 1. - Een narcist heeft het graag over zichzelf en geeft anderen nauwelijks de kans om aan de conversatie bij te dragen. Lukt je dat wel, dan is het antwoord vaak 'maar', of 'eigenlijk', waarna een verhaal volgt over hoe het in feite echt in elkaar zit

2. - Iedereen onderbreekt wel eens maar een echte narcist brengt het onderwerp vervolgens weer kundig op zichzelf. De narcist heeft weinig interesse in jou

3. - Een narcist geniet ervan regels aan zijn laars te lappen en het niet zo nauw te nemen met sociale normen. Denk aan voordringen, systematisch te weinig fooi geven en kantoorartikelen stelen. Een narcist voelt zich graag de uitzondering op de regels

4. - Narcisten veronachtzamen andermans gevoelens, gedachten, ruimte en bezit. Ze tonen weinig consideratie voor anderen, hebben vervolgens weinig wroeging en draaien de boel om. Denk aan dit soort uitspraken: 'Het is jouw schuld dat ik het vergat, want jij herinnerde me er niet aan'

5. - Of dat nou op het fysieke vlak ligt, of op het materiële, financiële, sociale, religieuze of culturele vlak, de narcist zal hoe dan ook beter dan anderen willen lijken en 'speciaal' willen zijn. Daar worden mensen, objecten of prestaties voor gebruikt. Onder deze valse identiteit verstopt de narcist zijn echte zelf

6. - Hij wil de lieveling zijn, voorrang krijgen, favoriet zijn. De wereld draait immers om hem

7. - Narcisten zijn vaak zeer charismatisch en overtuigend. Als hij geïnteresseerd is in jou, zul je je heel bijzonder en gewenst voelen. Zodra de lol eraf is, laat hij je vallen

8. - Een narcist houdt ervan om zich machtiger te voelen en jou onzeker te maken. Hij kan erg slecht tegen kritiek en is snel beledigd. Als hij het niet eens is, wordt hij erg boos en maakt een scène, of hij wordt koud en afstandelijk. Vaak oordeelt de narcist snel en legt hij de schuld bij jou. Sommige narcisten vervallen in psychisch geweld. Ze willen dat jij je inferieur voelt, zodat zij zich beter kunnen voelen