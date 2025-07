Zaak aanvaring Waddenzee begint, spreekrecht voor twee families

LEEUWARDEN (ANP) - Twee families maken gebruik van hun spreekrecht tijdens de strafzaak over de dodelijke aanvaring op de Waddenzee. De zaak tegen de twee schippers van de snelboot en de watertaxi begint dinsdag in de rechtbank in Leeuwarden.

De aanvaring was in de vroege ochtend van vrijdag 21 oktober 2022 in het Schuitengat in de buurt van Terschelling. De snelboot Tiger van rederij Doeksen kwam in aanvaring met de watertaxi Stormloper in een van de vaargeulen bij het eiland. De watertaxi met zeven mensen aan boord zonk. De Tiger, met 21 passagiers en zes bemanningsleden, maakte water, maar kon Harlingen veilig bereiken.

Het Openbaar Ministerie stelt dat beide schippers, een 35-jarige man uit Harlingen en een 49-jarige inwoner van Terschelling, te hard hebben gevaren. Het OM verwijt beiden dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Nabestaanden

De dodelijke slachtoffers zijn een 46-jarige man uit Sexbierum, een 57-jarige man uit Leeuwarden en een 49-jarige man uit Tjalleberd in de gemeente Heerenveen. Hij werd na ruim twee weken gevonden op het Groene Strand van Terschelling. Een vierde opvarende, een 12-jarige jongen, wordt nog steeds vermist. Vier anderen raakten gewond.

De echtgenotes van de mannen uit Tjalleberd en Sexbierum - een van hen is tevens de moeder van de vermiste jongen - zullen tijdens de strafzaak gebruikmaken van hun spreekrecht. Ook de zoon van de man uit Tjalleberd leest een slachtofferverklaring voor. De familie van het slachtoffer uit Leeuwarden is niet bij de strafzaak aanwezig.

De nabestaanden worden bijgestaan door de organisatie Namens de Familie en twee advocaten. "In deze periode ervaren zij extra spanning en verdriet", zegt de woordvoerster van Namens de Familie.