Meer dan 100 doden door overstromingen in Texas

AUSTIN (ANP) - Het dodental door de overstromingen in Texas is gestegen tot 104, maakten de autoriteiten maandagavond bekend, aldus The New York Times. In Kerr County, waar vrijdag de hevigste overstromingen waren, kwamen 84 mensen om, onder wie 28 kinderen. Er zijn nog 11 vermisten na de ramp in Camp Mystic, een christelijk zomerkamp voor meisjes.

De autoriteiten in Kerr County lieten weten dat de lichamen van 22 volwassenen en 10 kinderen die gevonden zijn nog niet konden worden geïdentificeerd.

De hulpdiensten blijven zoeken naar vermisten, maar de werkzaamheden worden bemoeilijkt door aanhoudende regenval en overstromingen. Sommige gebieden zijn bovendien getroffen door een stroomstoring.

Een reddingshelikopter moest in Kerr County een noodlanding maken na een botsing met een drone die in verboden luchtruim vloog. De helikopter raakte beschadigd en blijft voorlopig aan de grond. "Vlieg niet met drones", riep de regio inwoners op.