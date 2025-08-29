Zandvoort versierd voor de Dutch Grand Prix

ZANDVOORT (ANP) - Treinen tussen Amsterdam en Zandvoort hebben vroeg in de ochtend al honderden Formule 1-fans naar de kustplaats vervoerd. Het is druk op het station. Bij de merchandisestand op het stationsplein in Zandvoort wordt vrijdagochtend volop gekocht. Vooral de shirts, vissershoedjes en petjes zijn populair, zegt een medewerker tegen een ANP-verslaggever.

In het dorp zijn huizen versierd: er hangen finish- en oranjevlaggetjes over de weg richting het circuit en er klinkt op verschillende plekken muziek. Buurtbewoners hopen te profiteren van de grote stroom mensen door vanuit hun tuin koffie en koeken te verkopen. Sommige mensen hebben in hun tuin ook een ton neergezet waar mensen statiegeldblikjes en -flesjes in kunnen doen.