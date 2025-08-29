ECONOMIE
B&B Vol liefde: Monique gooit Sylwia genadeloos voor de bus en op Lesbos lopen de spanningen hoog op

Film,video, streaming
door Redactie
vrijdag, 29 augustus 2025 om 9:36
Schermafbeelding 2025-08-29 093329
Op Lesbos bereikt de vrouwenkift een nieuw hoogtepunt en eigenlijk bij Illya in Frankrijk ook. Achter die kekke bril en uitbundige pony van Monique blijkt een heuse bitch schuil te gaan. The war is on tussen de struise Hollandse en sexy Sylwia.
De Oost-Europese stoeipoes verscheen aan het ontbijt in een kittig slaappakje met semi-nonchalant haar oogmasker nog op haar hoofd. Het zag eruit als een bedachte pose, maar het was nog erger, wist Monique fijntjes aan Illya mede te delen: vóór het ontbijt had ze nog gewoon een spijkerbroek en T-shirt aan. Raar hè, zegt ze minzaam tegen haar Zeeuwse evenknie. Ja hij vond het ook wel vreemd dat ze zich weer uitkleedde voor het ontbijt. Maar eigenlijk was dit het beste wat Sylwia kon doen: ze verliest langzaam terrein aan de oude dorpsgenote van de kasteelheer en het enige wat hem nog geïnteresseerd houdt is haar strakke lijfje dus kan ze daar het beste maar zoveel mogelijk van laten zien.
Op Lesbos hebben de deelnemers er bepaald geen vriendinnen bijgekregen. Gedrieën zitten ze nors aan tafel te wachten tot de vrouw des huizes de boel komt lijmen. Petra kan Ingeborg niet uitstaan en haat Lieske. Andersom negeert Ingeborg Petra. Lieske irriteert zich eveneens aan beide vrouwen, maar doet alsof ze de grote bemiddelaar is, want ze weet dat ze er toch wel met de hoofdprijs vandoor gaat. En ja hoor, daar gaat Petra, haar gezweef met zwerfkeien, maar vooral haar gechagrijn de laatste dagen werd de goedlachse Griekse te veel. En weldra zal ook Ingeborg met haar moeilijke vragen, terwijl je net lekker met een cocktailtje aan het zwembad ligt, haar boeltje mogen pakken. Dan kan eindelijk het geschater van de twee lolbroeken weer beginnen.
Robot Rob wil spannendere dames
Gelachen wordt er allerminst bij robot Rob. Hij vraagt van zijn vrouwen avontuur en frivoliteit, maar zelf hebben we hem nog nooit iets boeiends horen vertellen. Nu heeft hij het met Anja ook niet echt getroffen: de 7 V's, het is misschien een leuke vondst als je op de afdeling citymarketing van de gemeente Emmen werkt, maar je versiert er geen mannen mee. Veerkrachtig, verzorgend, Verdejo? Nee, vergezocht, Anja. De arme vrouw is bij voorbaat kansloos. Rob noemt haar, terwijl hij erg serieus kijkt, wel erg serieus. Zijn gedachten dwalen af naar Margot. In eerste instantie niet goed genoeg bevonden, maar ze blijkt toch nog de spannendste van het stel. Is ze bereid om terug te komen naar die saaie Rob? Het leukste wat we hem hoorden zeggen, is 'vantastisch' op de vraag wat hij vindt van Anja.

