Emotionele Gauff doorstaat tegen Vekic zware test op US Open

Sport
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 9:38
NEW YORK (ANP/RTR) - Coco Gauff heeft in de tweede ronde van de US Open een zware test tegen Donna Vekic doorstaan. De 21-jarige Amerikaanse tennisster maakte in de eerste set veel fouten en had moeite met serveren. Ze won toch: 7-6 (5) 6-2.
Gauff liet na het verlies van haar servicebeurt in de negende game van de eerste set haar tranen de vrije loop in het volgepakte Arthur Ashe Stadium. "Sommige personen negeren onze menselijke kant", zei Gauff na afloop. "Ik heb het gevoel dat elke professionele atleet die op hetzelfde voetstuk heeft gestaan ​​als ik, die druk op een bepaald moment heeft gevoeld. Zowel in het openbaar als privé. Ik heb wel eens slechte dagen, maar ik denk dat het meer gaat om hoe je na die slechte momenten opstaat en daarna weer presenteert."
De als derde geplaatste Gauff treft in de derde ronde de Poolse Magdalena Frech.
