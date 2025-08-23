Zandvoort verwacht duizenden extra bezoekers tijdens Dutch GP

ZANDVOORT (ANP) - Zandvoort rekent komende week op duizenden extra bezoekers vergeleken met eerdere edities van het Formule 1-weekend. Met een uitgebreider programma wil de stichting Zandvoort Beyond ervoor zorgen dat rond de raceactiviteiten op het circuit meer mensen in het centrum van de Noord-Hollandse kustplaats zullen zijn. "Overdag liep er andere jaren alleen een verdwaalde toerist in het dorp, ik ben ervan overtuigd dat het nu veel drukker wordt", zegt directeur Rob Langenberg van Zandvoort Beyond.

Voor het eerst kunnen volgend weekend maximaal 2500 mensen de raceactiviteiten volgen op een groot scherm in het dorp, op het Gasthuisplein. "Daar was 's avonds al wel een programma, maar we willen dat mensen er al de hele middag zijn", aldus de nieuwe directeur Langenberg.

"Het Formule 1-weekend was eigenlijk een dorpsfeest, want naar buiten werd geroepen: 'Kom niet naar Zandvoort als je geen kaartje hebt, want je kunt er niet in.' Inmiddels zijn we zo ver dat we kunnen zeggen: 'Kom maar.' Als alle bezoekers rond 11.00 uur op het circuit zijn, komen er nog steeds twaalf treinen per uur Zandvoort in. Dan kun je lekker de hele dag vertier hebben", zegt Langenberg.

Berendse en Kroes

Het feestelijke programma in Zandvoort begint al eerder dan andere jaren, juist om mensen uit de regio naar het dorp te trekken. Donderdag treedt volkszanger Yves Berendse op en een dag later Wolter Kroes. Ook moet een gezamenlijke programmering in de twee uitgaanscentra circuitbezoekers in het dorp houden als de raceactiviteiten aan het eind van de middag zijn afgelopen.

"Vorig jaar stoorde ik me er als bezoeker aan dat op een postzegel drie dj's stonden te draaien. Nu zijn er drie centrale podia, waardoor er ruim 8500 mensen in kunnen, meer dan vorig jaar. Als we in het weekend 25.000 extra mensen naar Zandvoort halen, ben ik tevreden", aldus Langenberg. Op het circuit kunnen van vrijdag tot en met zondag dagelijks zo'n 105.000 mensen terecht.

Voorlaatste Dutch GP

Door de extra activiteiten rekent de lokale horeca op een "grootser" evenement dan de afgelopen vier jaar. "Het worden vier volle dagen, vooral op de donderdag en vrijdag zal dat anders zijn. Dat brengt extra uitdagingen mee, bijvoorbeeld met leveranciers. Maar dat loopt en komt allemaal goed", zegt bestuurslid Marcel Busscher van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

Volgend jaar is de voorlopig laatste Formule 1-race in Zandvoort. "Maar hier plukken we nog jaren de vruchten van. Zandvoort is wereldwijd op de kaart gezet", aldus Busscher.