Zanger en acteur Gerard Cox (85) overleden

Samenleving
door anp
zondag, 14 september 2025 om 13:03
MIJNSHEERENLAND (ANP) - Gerard Cox is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn management laten weten aan het ANP. De zanger is zaterdagochtend overleden in zijn huis in het Zuid-Hollandse dorp Mijnsheerenland.
Cox was behalve als zanger ook bekend als acteur en cabaretier. Hij maakte half augustus bekend ongeneeslijk ziek te zijn. Bij hem was uitgezaaide slokdarmkanker geconstateerd.
Cox speelde jarenlang de hoofdrol in de hitserie Toen was geluk heel gewoon. In 1973 scoorde hij een nummer 1-hit met Het is weer voorbij, die mooie zomer.
