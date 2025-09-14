Klaver wint op WK dag na zilver overtuigend serie 400 meter

TOKIO (ANP) - Lieke Klaver heeft zich bij de wereldkampioenschappen atletiek een dag na haar zilveren succes op de gemengde estafette overtuigend geplaatst voor de halve finales van de 400 meter. De 27-jarige atlete won haar serie met afstand in 50,34.

Kort voor haar optreden werden Jonas Phijffers en Eugene Omalla kansloos uitgeschakeld op de 400 meter. Zij liepen zaterdag met Klaver en Femke Bol naar de tweede plaats in de finale van de 4x400 meter gemengd.

Zij betaalden vermoedelijk de tol voor hun inspanningen, maar Klaver bleek daar geen last van te hebben, getuige haar sterke optreden in haar heat. Ze komt dinsdag in actie in de halve finales.

Klaver liep al twee keer een finale van de 400 meter op de WK. In 2023 werd ze in Boedapest zesde, het jaar daarvoor eindigde ze in Eugene als vierde. Een medaille is haar grote wens. Dit voorjaar won ze op de EK indoor in Apeldoorn voor het eerst individueel goud op de 400 meter.