Hardloopster 'zeker weten' aangevallen door wolf: "Wanneer gaan we stoppen met dit zieke experiment"

Zondagmiddag is een hardloopster in Nationaal Park De Hoge Veluwe twee keer in haar been gebeten door een wolf. Volgens directeur-bestuurder van het park, Seger van Voorst tot Voorst, is het zeker dat het een wolf was. "Er zijn zeker vier getuigen en er zijn foto’s”, zegt hij in De Telegraaf.

Getuige van de aanval, Peter Bax, is het met hem eens. "Opeens hoorde ik achter een van de bulten geschreeuw’’, zegt hij tegen de krant. "Een wolf was gefixeerd op een echtpaar en een hardloopster kreeg dat in de gaten. Zij waarschuwde de man en vrouw door te roepen, maar werd vervolgens zélf in haar dij gebeten door het dier, waarna ze op de grond viel. Het echtpaar en ik hebben haar overeind geholpen en de wolf proberen weg te jagen.’’

Dat viel niet mee. "Hij keerde telkens bij ons terug. De dame van het echtpaar gebruikte een paraplu voor afschrikking en ik ben schreeuwend met mijn wandelstok er op afgerend waardoor de wolf uiteindelijk verdween.’’

Of het echt om een wolf gaat, moet nog uit DNA-onderzoek blijken. "Het kan tot drie maanden duren voordat er een uitslag is”, zegt Van Voorst tot Voorst. "Maar neem van mij aan dat het een wolf was. Er zijn vier getuigen en het is er een die met zekere regelmaat achter mensen aangaat. Ik vind het vreselijk wat deze vrouw is overkomen en we willen dat er nú een oplossing komt en laat er een eind komen aan het oeverloze overleg tussen allerlei instanties en natuurorganisaties."

BBB-fractievoorzitter in Gelderland Rik Loeters vindt dat "we moeten stoppen met dit zieke experiment". "Deze hardloopster heeft nog geluk gehad dat er omstanders waren. Faunabeheer moet per direct opdracht krijgen om in ieder geval deze wolf af te schieten”, zegt Loeters.

Nationaal Park De Hoge Veluwe raadt ondertussen af om te wandelen en fietsen in het halfdonker. "Het is eigenlijk te gek dat dit soort maatregelen nodig zijn”, vindt Van der Meer. "Hoeveel dieren zijn er in dit kleine landje toelaatbaar. In andere en grotere Europese landen als Finland en Zweden is het beheer veel strenger.”

Bron: De Telegraaf