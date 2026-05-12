Zedenverdachte Jan B. gaat naar Pieter Baan Centrum

AMSTERDAM (ANP) - Jan B., de verdachte in een zedenzaak met zeker vier kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Dat bleek dinsdag in de rechtbank in Amsterdam.

B. heeft gesproken met een psycholoog en psychiater, die beide adviseren om hem te laten onderzoeken in de observatiekliniek van justitie. Het Openbaar Ministerie is het daarmee eens.

B. (66) wordt verdacht van poging tot verkrachting van een meisje van 2 jaar oud op een kinderdagverblijf in Amsterdam, waar hij werkte als invalkracht, en het onzedelijk betasten van een jongen van 13 die in januari 2024 aan zijn zorg was toevertrouwd. Ook zou hij kinderpornografische afbeeldingen hebben gemaakt van twee kinderen, een jongen van 3 en een baby. Bij de verdachte thuis werd ook een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar.

De tenlastelegging wordt nog uitgebreid met meer strafbare feiten. Het onderzoek naar negen andere kinderen, waar naaktfoto's van zijn gemaakt, loopt nog.