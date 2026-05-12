Is koud douchen écht goed voor je? Dit zegt de wetenschap

door Désirée du Roy
dinsdag, 12 mei 2026 om 9:40
Bij een gezonde leefstijl hoort tegenwoordig ook steeds vaker een koude douche. Uiterst onaangenaam dus je wil wel even weten of het echt nut heeft. Het antwoord: misschien, een beetje.
Volgens een onderzoek van het Amsterdam UMC onder 3000 proefpersonen die verdeeld in groepen dagelijks 30, 60 of 90 seconden of helemaal niet koud douchten, hielp koud douchen iets om een eventuele ziekte sneller en minder ernstig te laten verlopen. Hoe lang ze koud douchten maakte daarbij niet uit.

Haken en ogen

Klinkt goed, maar er zitten nogal wat haken en ogen aan deze studie. Zo deden er geen zieke mensen mee, rapporteerden de deelnemers hun douchetijd zelf en kan het zijn dat de koude douchers bijvoorbeeld gezonder gingen leven doordat ze ook al koud douchten.
Hein Daanen, hoogleraar thermofysiologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is dan ook nog niet overtuigd. “Sommige wetenschappers suggereren dat je immuunsysteem beter wordt als je regelmatig in de kou gaat, maar aan de andere kant hebben we ook goede indicaties dat koude ons immuunsysteem verzwakt", zegt hij tegen HLN.

Kijk uit bij hartproblemen

Dat een koude douche geestelijk heilzaam zou zijn, is ook nog niet aangetoond. Volgens sommigen werkt het tegen depressie, maar dat is niet wetenschappelijk bewezen.
Bovendien kunnen mensen met hartproblemen beter niet koud douchen. “Dat leidt tot een verhoging van de bloeddruk. Wil je dit proberen, vraag dan best na bij je huisarts of het in jouw geval een goed idee is.”
Wat in ieder geval wel zeker is, is dat je gas bespaart met koud douchen. “Mooi meegenomen in deze tijd van stijgende energieprijzen”, aldus Daanen.

