Zeelieden rantsoeneren eten en water door Iraanse blokkade Hormuz

TEHERAN (ANP/AFP) - Scheepsbemanningen in de Perzische Golf zeggen begonnen te zijn met het rantsoeneren van voedsel en water. Door de Iraanse blokkade kunnen vrijwel geen schepen door de Straat van Hormuz. Volgens de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de VN zitten zo'n 20.000 zeelieden vast op ongeveer 3200 schepen.

De bevoorrading van deze schepen is moeilijk, vertelde een Indiase zeeman die vastzit in een klein bevoorradingsschip voor de kust van Irak. Hij zegt geen drinkwater meer te hebben en hoopt dat dit de komende dagen weer geleverd wordt. "Tot die tijd koken we het water om te drinken."

Een scheepskapitein vertelde dat zijn schip voor anker lag voor de kust van Qatar, vlak bij de gasinstallatie Ras Laffan die donderdag door Iran werd aangevallen. "Als de haven volledig wordt afgesloten, is er geen mogelijkheid om de bemanning te evacueren", meldde hij. "Dat is een van de zorgen."

Nederlanders

Signalen over tekorten op schepen met Nederlandse zeevarenden zijn er nog niet, zegt vakbondsbestuurder Richard Moti van Nautilus. Desondanks is het volgens hem mentaal zwaar voor hen, omdat ze al sinds het begin van de oorlog vastzitten en het onduidelijk is wanneer ze terug naar huis kunnen. Moti kan geen inschatting geven van het aantal Nederlanders aan boord van schepen in de Perzische Golf.

"Onze leden zitten vast, ook degenen die afgelost hadden moeten worden", zegt Moti tegen het ANP. "Iedereen weet dat Trump geen plan heeft. Maar ook de werkgevers, de reders, hebben geen plan. Ik snap dat het lastig is, maar het kan niet dat je mensen in die situatie laat."

Volgens de redersorganisatie KVNR zitten er een kleine honderd Nederlandse schepen vast, met meer dan 500 opvarenden. Onder hen zijn 100 Nederlanders.