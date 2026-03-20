Trainingsmissie NAVO in Irak tijdelijk gestopt

BAGDAD (ANP/AFP) - Een missie van de NAVO voor trainingen in Irak (NMI) is tijdelijk stilgelegd. De circa zeshonderd leden van de NAVO-missie ter plaatse zijn of worden om veiligheidsredenen teruggehaald. De aanval van Israël en de VS heeft ook in Irak tot veel spanningen geleid en tot beschietingen door pro-Iraanse sjiitische milities. De NAVO heeft bevestigd dat "de missie is aangepast".

De missie bestaat sinds 2018 en is bedoeld om Iraakse veiligheidsmensen en militairen te helpen bij hun pogingen te verhinderen dat de terreurbeweging Islamitische Staat er weer de kop opsteekt. De meeste leden komen uit Spanje. Er zijn ook landen die geen lid van de NAVO zijn bij betrokken; Australië en Oostenrijk.

De Iraakse premier Mohammed Shia al-Sudani heeft volgens media over de missie gesproken met NAVO-chef Mark Rutte. Hij drong daarbij ook aan op meer diplomatieke inspanningen om te voorkomen dat de toestand in de regio nog verder escaleert.