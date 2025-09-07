ECONOMIE
Zeer grote brand bij industriepand in Daarlerveen

Samenleving
door anp
zondag, 07 september 2025 om 22:55
anp070925118 1
DAARLERVEEN (ANP) - In een industriepand in Daarlerveen (Overijssel) woedt zondagavond een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio.
De brand brak rond 21.30 uur uit bij een pand aan de Daarlerweg. Op beelden op sociale media zijn grote vlammen te zien en is te zien dat er veel rook vrijkomt.
Bij welk bedrijf de brand precies woedt, kon een woordvoerder ter plaatse nog niet zeggen. Volgens de melding zou het gaan om een houtbewerkingsbedrijf.
Over de oorzaak en of er mogelijk mensen aanwezig waren in het pand is nog niets bekend.
Burgers en organisaties eisen nieuw advies over luchtvaartimpact

Alcaraz is Sinner de baas in finale US Open

