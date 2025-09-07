Alcaraz is Sinner de baas in finale US Open

NEW YORK (ANP) - Tennisser Carlos Alcaraz heeft zondag de US Open gewonnen. De 22-jarige Spanjaard was in de finale in vier sets te sterk voor de twee jaar oudere Jannik Sinner. De setstanden waren 6-2, 3-6, 6-1 en 6-4. Door de nederlaag moet de Italiaan na ongeveer vijftien maanden de leiding op de wereldranglijst afstaan aan Alcaraz, voor wie de winst in New York zijn zesde grandslamtitel betekende.

Het duel begon drie kwartier later dan gepland vanwege veiligheidsmaatregelen rond de komst van de Amerikaanse president Donald Trump.

Het was de derde grandslamfinale van dit jaar waarbij de twee rivalen tegenover elkaar stonden. Op Roland Garros won Alcaraz, op Wimbledon nam Sinner revanche. Bij de Australian Open, vroeg in het jaar, had de Italiaan in de finale de Duitser Alexander Zverev verslagen.