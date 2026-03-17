Zelensky aan EU: over 1,5 maand weer olie door Droezjba-pijplijn

BRUSSEL (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht dat binnen anderhalve maand weer olie kan stromen door de beschadigde Droezjba-pijpleiding. Dat schrijft hij in een brief aan de Europese Commissie. De reparaties zijn volgens hem bijna voltooid.

De EU heeft technische ondersteuning en financiering aangeboden om de pijpleiding te repareren. De Oekraïners hebben dat geaccepteerd, schrijven voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen en voorzitter van de EU-leiders António Costa in een gezamenlijk bericht.

Hongarije blokkeert een lening van 90 miljard euro, waar ze eerder wel mee instemden, vanwege de beschadigde pijplijn. De pijpleiding, die beschadigd raakte door een aanval van Rusland, voert goedkope olie naar Hongarije.

Dat er uitzicht is op reparatie van de pijplijn noemen Von der Leyen en Costa een "broodnodige stap" in de aanloop naar de EU-top deze donderdag. De twee hopen dat er dan een akkoord komt voor de lening en het twintigste sanctiepakket tegen Rusland.