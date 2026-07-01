Zeewater warmer dan ooit voor de tijd van het jaar

Niet alleen boven land worden temperatuurrecords verbroken. Ook het zeewater is warmer dan ooit in deze tijd van het jaar, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wetenschappers van de dienst voorzien potentieel flinke gevolgen van de "ongekende opwarming", ook voor de temperaturen boven land.

Met een gemiddelde van 20,86 graden buiten de poolregio's is het vorige record weer iets aangescherpt. Dat werd in 2023 gevestigd en in 2024 geëvenaard. In een andere set metingen bereikte de temperatuur van de bovenste waterlaag zelfs een nog hogere piek: 21 graden.

"Hogere oceaantemperaturen zorgen ervoor dat de atmosfeer langer warm blijft, geven stormen extra energie en zorgen voor meer verdamping, waardoor de kans op extreme neerslag en overstromingen toeneemt", somt Copernicus de effecten op. De kans op zogeheten mariene hittegolven stijgt ook, en die kunnen weer leiden tot extremere temperaturen boven land. Een ander effect is dat ijsmassa's sneller smelten als ze in aanraking komen met warmer water, waardoor de stijging van de zeespiegel wordt versneld.

Door klimaatverandering wordt het warmer op aarde en ook de wereldzeeën ontkomen daar niet aan. Copernicus verwacht dat de komende periode meer records zullen volgen, want de wereld heeft dit jaar te maken met het fenomeen El Niño. Tijdens zo'n periode warmt door een complex samenspel van factoren het water van de Stille Oceaan rond de evenaar sterk op, terwijl passaatwinden juist afzwakken.

El Niño doet zich grofweg eens in de twee tot zeven jaar voor. Dat dit jaar sprake is van een El Niño, is volgens experts inmiddels wel zeker. Zij verwachten dat het om een relatief hevige episode van het verschijnsel gaat. Over het algemeen zijn de gevolgen in december het grootst.

Voor Nederland zijn de gevolgen van het klimaatfenomeen volgens het KNMI niet heel groot, al kan het volgende voorjaar er iets natter door verlopen. In grote delen van de wereld ligt dat echter anders. Zo kan een later begin van het regenseizoen oogstopbrengsten verminderen en het risico op bosbranden doen toenemen. Vooral in Azië, Afrika en Australië zijn de effecten voelbaar.