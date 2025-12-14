Zeker 16 doden door busongeluk in Colombia

MEDELLÍN (ANP/AFP) - Zeker zestien mensen zijn zondag om het leven gekomen toen een bus met scholieren in een ravijn stortte in Colombia. De jongeren, allen rond de 16 jaar, waren op schoolreis vanuit de Caribische regio van Colombia naar Medellín toen het ongeluk gebeurde, aldus de regionale gouverneur Andrés Julián Rendón, die ook 20 gewonden meldde. Er zaten 45 mensen in de bus.

"Het hele ziekenhuisnetwerk is geactiveerd om deze noodsituatie op te vangen en te ondersteunen", schreef Rendón op X.

Volgens de krant El Colombiano viel de bus ongeveer 80 meter naar beneden in het ravijn. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Lokale media publiceerden beelden waarop het wrak van de bus in het ravijn te zien is, evenals een groep reddingswerkers die mensen op brancards evacueert.

In 2024 registreerde Colombia gemiddeld 22 doden per dag als gevolg van verkeersongevallen.